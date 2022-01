Calciomercato, l'Avellino vuole Iemmello: indiscrezioni e retroscena La trattativa è concreta, ecco tutti i dettagli. Intanto, è vicina la prima cessione ufficiale

Da semplice suggestione a possibile colpo di mercato. Pietro Iemmello all'Avellino è un'idea che prende corpo ora dopo ora, al culmine di settimane di trattative sottotraccia tra voci contrastanti. L'attaccante, ai margini del progetto tecnico del Frosinone, con cui ha totalizzato 14 minuti nella prima giornata del campionato di Serie B prima di proseguire la sua stagione da separato in casa, è l'obiettivo numero uno dei biancoverdi per il reparto avanzato. Una certezza che spazza via i rumors rispetto a un chiacchierato “no, grazie” della dirigenza irpina a quella ciociara, in concomitanza con la proposta di acquisire le prestazioni sportive del bomber. Da verificare con cautela, invece, le clamorose indiscrezioni, che si susseguono con maggior frequenza, circa un contratto con l'Avellino che sarebbe stato, addirittura, già firmato in gran segreto.

I nodi da sciogliere, qualora la svolta non si sia realmente consumata nel silenzio pressoché assoluto, sono due. Il primo è di natura economica perché Iemmello ha giocato in Serie A e si è attestato su un ingaggio di tutto rispetto. L'Avellino, con i suoi main sponsor, sarebbe disposti a compiere un sacrificio sostanzioso e sostanziale, a limare il gap inserendo dei bonus relativi a obiettivi raggiunti e gol realizzati, ma a giocare un ruolo decisivo dovrebbe essere, a prescindere, il Frosinone coprendo parte del compenso attualmente percepito dal calciatore. Il secondo è relativo alla formula dell'operazione. Il Frosinone vorrebbe cedere subito il calciatore a titolo definitivo mentre l'Avellino non disdegnerebbe un prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di promozione in Serie B. Resta, infine, da capire se il calciatore possa essersi convinto a scendere di categoria a differenza del passato in cui aveva palesato la legittima ambizione di giocarsi le sue carte in Cadetteria. Si vedrà.

Intanto, la Fidelis Andria ha superato il Potenza nella corsa per Messina. Ginestra, che ha lanciato l'ex Real Aversa ai tempi del Bisceglie, ha chiesto di puntare sul centravanti, che potrebbe trasferirsi in Puglia già nelle prossime ore.