Serie C, il Covid avanza: 5 positivi nel Bari Lo scorso 31 dicembre la Lega Pro ha disposto il rinvio della ventunesima giornata

Il Covid continua la sua avanzata a livello nazionale e, di pari passo, tra i club della Lega Pro, che nel tardo pomeriggio dello scorso 31 dicembre ha preventivamente disposto il rinvio tra il 2 e il 4 febbraio 2022 delle gare valide per la ventunesima giornata di campionato, inizialmente in programma il prossimo 9 gennaio. Il Bari, capolista del girone C, ha reso noto che, in seguito ai tamponi effettuati durante la pausa per le festività natalizie presso le proprie residenze, 4 calciatori e un membro dello staff tecnico della prima squadra sono risultati positivi.

Gli stessi, tutti asintomatici, sono stati posti tempestivamente in isolamento domiciliare. Tutti negativi, invece, i risultati del ciclo di test effettuato nella giornata di venerdì dal gruppo squadra che ha proseguito anche ieri con allenamenti svolti in modalità individuale. I galletti hanno 9 punti di vantaggio sull'?Avellino, terzo in classifica, chiamato a provare una clamorosa rimonta nel corso delle ultime 18 giornate della stagione regolare prima dell'inizio della lotteria dei playoff.