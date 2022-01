Addio a Macalli, domani i funerali a Crema. Il ricordo di Iovino Fu presidente della Lega Pro per oltre 18 anni. Le maglie dei club di Serie C listate a lutto

La Serie C e l'intero calcio sono in lutto per la morte di Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, che ha guidato, con la grande passione ed energia che lo contraddistinguevano, per oltre 18 anni, dal gennaio 1997 al luglio 2015. Macalli si è spento, dopo una lunga malattia, all'età di 84 anni. Ad annunciare la scomparsa dell'ex numero uno della Terza Serie Nazionale del calcio tricolore è stato, attraverso il suo profilo twitter, l'attuale presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore. È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia". Di pari passo con il diffondersi della notizia si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio delle società professionistiche e degli addetti ai lavori che hanno incrociato la strada di Macalli lungo il proprio percorso.

Tra i più toccanti, sponda avellinese, il ricordo dell'esperto di carte federali, Bruno Iovino: “Ho appreso la triste notizia della scomparsa dell'ex presidente della Lega Pro, Mario Macalli, grande dirigente sportivo con cui ho avuto l'onore di collaborare per ben quattro anni. Rimane in me un ricordo professionale e umano indelebile, alla famiglia le più sentite condoglianze con stima ed affetto”.

Con l'esperto dirigente se ne va una delle figure storiche del calcio contemporaneo. I funerali verranno celebrati domani, alle 14,30, nella cattedrale di Crema. Le bandiere, i gagliardetti, le maglie dei club di Serie C saranno listati a lutto.