Covid nell'Avellino, 9 positività confermate e altri casi: il dato aggiornato Ancora brutte notizie in casa biancoverde dove si aggiorna il numero dei tesserati contagiati

Non arrivano buone notizie dall'Avellino sul fronte Covid. Di pari passo con i dati nazionali ed il trend il Lega Pro, che ha già deciso di rinviare tra il 2 e il 4 febbraio 2022 la ventunesima giornata, inizialmente in programma domenica prossima, i contagi non risparmiano e, anzi, continuano a essere registrati, screening dopo screening, nel gruppo squadra biancoverde. In seguito alle positività al Covid-19 riscontrate ieri, lo staff medico dell'Avellino ha, infatti, sottoposto l’intero gruppo squadra a un nuovo ciclo di tamponi molecolari. Da quest’ultimo sono state confermate le 7 positività al Covid-19, alle quali vanno aggiunte quelle dei 2 tesserati già in isolamento presso le proprie abitazioni. Anche gli altri 2 tesserati posti precauzionalmente in isolamento domiciliare sono risultati positivi al Covid-19. Al momento, tra i tesserati del club, sono state rilevate in totale 11 positività al Covid-19, ma va specificato che tutti i tesserati risultati negativi ieri sono rimasti tali.