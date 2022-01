Avellino e Iemmello, ecco cosa manca per chiudere l'affare Intanto, il Monopoli non molla la presa su Mastalli ma lo prenderebbe solo a una condizione

Tra l'Avellino e Iemmello, a oggi, manca la piena volontà del calciatore di trasferirsi in Irpinia. L'attaccante deve ancora sciogliere le sue riserve in merito al declassamento dalla Serie B alla Serie C e dare il via libera al suo passaggio in biancoverde. Non un dettaglio, ovviamente. La dirigenza irpina si sta armando di pazienza, nonostante pure questa stia iniziando a scricchiolare con l'andare delle ore, perché vuole fortemente il bomber e proverà fino in fondo ad assicurarselo, motivo per cui non ha finora intensificato i contatti con eventuali alternative.

Il Frosinone lo ha dichiaratamente messo sul mercato e trovare l'intesa sulla formula del trasferimento sembra, perciò, l'ultimo dei problemi. Il club irpino punta a un prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di promozione in Serie B, quello ciociaro vuole provare a inserire il vincolo all'acquisto a titolo definitivo a fine campionato ma, in ogni caso, parteciperebbe al pagamento di parte dello stipendio del centravanti, legato ai laziali sino al 30 giugno 2024 con un ingaggio da 300mila euro netti a stagione. Si vedrà. Intanto, pure il Monopoli, che ha dichiarato l'interesse per Mastalli, lo prenderebbe in prestito solo previa partecipazione dell'Avellino alla copertura di parte degli emolumenti percepiti dal centrocampista.