Avellino, ecco l'esito dell'ultimo ciclo di tamponi Nuovo screening del club irpino, che ha rilevato la positività di 11 componenti del gruppo squadra

Dopo aver pagato duramente dazio alla nuova ondata della pandemia, in pieno corso, con 11 calciatori risultati positivi al Covid in seguito ai precedenti screening a cui è stato sottoposto il gruppo squadra biancoverde, l'Avellino può tirare un parziale sospiro di sollievo a margine di un nuovo ciclo di tamponi. Quest’ultimo ha dato esito negativo per tutti i componenti.

Insomma, facendo i debiti scongiuri, la situazione sembrerebbe aver raggiunto un punto di stasi anche grazie alla gestione della programmazione del rientro in sede, con test preventivi, che ha permesso di disporre degli isolamenti domiciliari mirati ancor prima che i calciatori, risultati infetti, potessero far rientro ad Avellino. La squadra si allenerà, dunque, regolarmente questo pomeriggio mandando in archivio la fase a gruppi, a scopo precauzionale, adottata dalla società irpina e dagli altri club dopo la fine delle vacanze natalizie. I tesserati risultati positivi ai precedenti cicli di tamponi al momento restano in isolamento domiciliare sotto costante monitoraggio dello staff medico dell'Avellino.