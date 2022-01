Cessione Iemmello, messaggio dell'attaccante su Instagram Calciomercato, l'attaccante è l'obiettivo numero uno dell'Avellino

Pietro Iemmello sta valutando se accettare l'offerta dell'Avellino, L'attaccante riflette sulla proposta economica, mettendo sulla bilancia sia la copertura di parte dello stipendio che il Frosinone è disposto a garantire per favorirne la cessione e alleggerire il proprio monte ingaggi, sia il corrispettivo e i bonus studiati dai biancoverdi per far quadrare i conti e stimolarne vena realizzativa e prestazioni.

La riserva principale da sciogliere è, però, quella relativa al declassamento dalla Serie B alla Serie C a cui andrebbe incontro, che nessun calciatore accetta a cuor leggero ma che, abbinata alle ambizioni irpine e all'impatto potenzialmente devastante sulla categoria, potrebbe rappresentare una chance per il rilancio dopo essere finito ai margini del progetto tecnico del club ciociaro.

Attraverso il suo profilo Instagram, Iemmello ha tenuto la porta decisamente aperta al passaggio in Irpinia anche se, ovviamente, l'Avellino non è l'unica squadra sulle sue tracce: “Vengo ora a conoscenza del fatto che alcuni siti da giorni scrivono cose sul mio conto, ma dopo l'ultima, secondo cui non avrei passato delle visite mediche, mi viene da sorridere. A oggi non ho rifiutato nessuna squadra né, tanto meno, ho svolto alcuna visita medica”.