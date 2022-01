Avellino, spunta la concorrenza di una big di Serie C per Iemmello L'attaccante è appetito da un'altra squadra del girone C che punta al salto di categoria

Il Catanzaro irrompe nella corsa per Pietro Iammello. L'attaccante del Frosinone, dichiaratamente nel mirino dell'Avellino come obiettivo primario, se non unico, per rappresentare più di un semplice alternativa a Riccardo Maniero, è finito nel mirino del club calabrese. Iemmello, che è nato proprio a Catanzaro, potrebbe fare ritorno a casa mettendosi a disposizione di Vincenzo Vivarini.

Poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram, Iemmello aveva precisato: “Vengo ora a conoscenza del fatto che alcuni siti da giorni scrivono cose sul mio conto, ma dopo l'ultima, secondo cui non avrei passato delle visite mediche, mi viene da sorridere. A oggi non ho rifiutato nessuna squadra né, tanto meno, ho svolto alcuna visita medica”.

Sempre nelle ultime ore, il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha confermato l'interesse della società irpina per la punta ex, tra le altre, di Foggia e Benevento, chiarendo, però, che non c'è solo la società presieduta da Angelo Antonio D'Agostino sulle sue tracce.