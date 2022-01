Covid nell'Avellino, nuovo giro di tamponi: l'esito Il dato aggiornato sui contagiati all'interno del gruppo squadra biancoverde

A pochi minuti dalla notizia del rinvio della ventiduesima giornata del girone C di Serie C, che fa il paio con quello della ventunesima, stabilito lo scorso 31 dicembre (si tornerà, perciò, in campo non prima del prossimo 23 gennaio), l'Avellino ha reso noto l'esito dell'ultimo giro di tamponi effettuati all'interno del proprio gruppo squadra. Un negativizzato e un nuovo positivo. La situazione resta, dunque, invariata con 11 tesserati attualemnte infetti dal Coronavirus.

Il comunicato - "L’U.S. Avellino 1912 comunica che, nella mattinata odierna, ha sottoposto l’intero gruppo squadra a un nuovo ciclo di tamponi. Da quest’ultimo è emersa la positività al Covid-19 di un nuovo elemento del gruppo squadra. Quest’ultimo, asintomatico, è stato prontamente posto in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico del club. La società rende noto che, nel contempo, un elemento del gruppo squadra, precedentemente positivo, si è negativizzato e, dopo i controlli di routine previsti dal protocollo, rientrerà regolarmente in gruppo. Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club al momento ci sono 11 positivi al Covid-19".