Avellino, Murano è atteso in città. Si lavora per averlo già contro il Monopoli Sbrigate le ultime formalità burocratiche. Ecco tutti i dettagli del trasferimento in Irpinia

Jacopo Murano è atteso ad Avellino. Sbrigate le ultime formalità burocratiche, è in corso lo scambio di documenti tra il Perugia e la società irpina per procedere al trasferimento e al tesseramento dell'attaccante per il club biancoverde. Murano è atteso in città nella giornata di domani per apporre la firma sul contratto con cui si legherà all'Avellino, come anticipato da Ottopagine.it lo scorso mercoledì, sino al 30 giugno 2024.

Braglia spera di averlo a disposizione già per la partita di domenica (ore 17,30) al “Partenio-Lombardi”, contro il Monopoli, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Da valutare se ci saranno i tempi tecnici per accontentarlo, ma trapela ottimismo.

Per Murano, che compirà 31 anni il prossimo 14 febbraio, ed era in scadenza di contrato, l'Avellino ha compiuto un considerevole sforzo economico tenendo conto delle cifre al netto: 250mila euro al Perugia, 100mila di bonus in caso di promozione in Serie B; 280mila a stagione di ingaggio oltre alle commissioni per l'agente, Andrea Cattoli, che ha condotto con la consueta maestria i negoziati a cui è stata impressa un'accelerazione decisiva dal presidente Angelo Antonio D'Agostino, sceso in campo in prima persona per contatti e un incontro a Roma con il pari ruolo Santopadre dopo aver visto sfumare Pietro Iemmello, accasatosi al Catanzaro. Ora l'onere e l'onore di un ruolo da protagonista all'ombra del Partenio.