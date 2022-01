Avellino, ufficiale D'Angelo alla Reggiana: "Un bacio al popolo avellinese" Il centrocampista saluta con un post su Instagram, cuori e messaggi dai compagni di squadra

L'Avellino ha ufficializzato la cessione di Sonny D'Angelo alla Reggiana. Il centrocampista, che era in scadenza di contratto, va via pressoché a parametro zero e con due possibili introiti virtuali poiché legati al realizzarsi di determinate condizioni: il primo andrebbe a materializzarsi in caso di promozione in Serie B degli emiliani; il secondo con una percentuale sulla futura rivendita, qualora dovesse concretizzarsi con un prossimo trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Unica nota positiva e magra consolazione: risparmiato qualche stipendio ed evitati 5 mesi da separati in casa.

L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato lapidario: “L’U.S. Avellino 1912 rende noto di aver raggiunto in giornata l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive di Sonny D’Angelo all’ A.C. Reggiana 1919. Il club ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

D'Angelo ha salutato la piazza irpina attraverso un post su Instagram: “Un anno e mezzo fa, con amore, è iniziata questa mia, nostra avventura. Oggi termina e con lo stesso amore saluto tutti! Ringrazio tutti per l'affetto, per le belle cose fatte, per le soddisfazioni prese e per ogni minuto sudato in quel campo. Ringrazio di cuore i miei compagni, fratelli. Ringrazio il mister. Ringrazio la grande famiglia e proprietà D'Agostino! Ringrazio tutti quelli che lavorano dietro questa grande famiglia chiamata Avellino! Buona fortuna ed un bacio a tutto il popolo avellinese. Grazie di tutto. Sonny".

Tanti i compagni di squadra, vecchi e nuovi, che hanno condiviso con D'Angelo l'anno e mezzo in biancoverde, che hanno voluto commentare il messaggio e salutare l'ormai ex compagno di squadra. Su tutti: Maniero, Tito, Forte, Bernardotto, Aloi e Luigi Silvestri.