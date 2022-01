Potenza - Avellino 1-3, le pagelle Maniero è l'esempio da seguire. Aloi, ora è il momento degli applausi. Scognamiglio in forte affanno

Potenza – Avellino 1-3, le pagelle.

Marcatori: pt 32' Maniero, 34' Scognamiglio (aut.); st 7' Murano, 39' Micovschi.

Avellino (3-4-1-2)

Forte 6: Praticamente mai impegnato, fa buona guardia, soprattutto in presa alta, quando qualche palla transita delle sue parti.

Silvestri 6.5: Puntuale, preciso, senza sbavature. Anticipa puntualmente Guaita e Burzio con velocità e buona scelta dei tempi.

Dossena 6.5: Si fa valere, come sempre, nel gioco aereo. Romero non ne becca una. Da una sua proiezione in area di rigore del Potenza nasce il gol di Maniero: Matino viene sovrastato e buca l'intervento, l'ariete biancoverde ringrazia, controlla e timbra il cartellino.

Scognamiglio 4: L'esperienza e la carriera non si discute, ma conta l'attualità ed è palese quanto sia appesantito e in ritardo di condizione. L'autogol è tremendamente goffo, roba da mettersi le mani davanti agli occhi, per quanto la palla gli piombi sul corpo a tutta velocità, decisamente inferiore a quella dei suoi tempi di reazione. Per usare un eufemismo.

Ciancio 6: Mette dentro il pallone domato e spedito in fondo al sacco da Maniero. Fa il suo.

Aloi 7: Lo aveva detto Braglia, che è Aloi era tornato a essere il vero Aloi. Due assist, tanta energia e la solita professionalità nonostante il contratto in scadenza.

Matera 6: In campo a sorpresa al posto di Carriero, lotta e si dà un gran da fare (33' st Carriero 6: Entra col piglio giusto).

Mignanelli 6: Si propone e fa buona guardia in fase di non possesso. La migliore prestazione, seppur nulla di trascendentale, da quando veste la maglia dell'Avellino (29' st Tito 6: Subito concentrato e reattivo).

Kanoute 6.5: Segna un gol buono, annullato per una posizione di offside. Testa alta, vede e serve Aloi che va a servire l'assist del secondo vantaggio di serata ad Aloi. Cuore, corsa, polmoni, convinzione nelle giocate e rapidità. Come sempre (37' st Mastalli sv: Dentro a giochi fatti).

Maniero 7.5: Sempre più l'esempio da seguire. Sgomita, fa a sportellate, tira fuori giocate d'alta scuola, lavora per la squadra e fa gol: ancora, aspetto non marginale per un attaccante. Otto gol in campionato, 6 nelle ultime 4 partite, ma i numeri addirittura non bastano per sintetizzare il contributo che sta offrendo alla causa (29' st Micovschi 6.5: Sta crescendo e si vede. Il giusto premio è il primo gol stagionale in biancoverde con un chirurgico sinistro a giro).

Murano 7: Pronti, via, a bersaglio facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Debutto da incorniciare col raddoppio sfiorato in altre due circostanze. Una garanzia per la categoria, lo dimostra subito (29' st Plescia 6: Va vicino al secondo centro con la maglia dell'Avellino, dovrà calarsi nella parte del vice di Maniero e Murano).

Braglia 6: Primo tempo senza grandi spunti, ma il 3-4-1-2, che alternerà al 4-3-1-2, lo premia perché con due punte davanti l'Avellino dà l'impressione di poter fare decisamente più male. Espulso, salterà il derby con la Juve Stabia.

Potenza (4-1-4-1): Marcone 5; Coccia 6.5 (42' st Zampano sv), Matino 5, Gigli 5.5, Dkidak 5.5; Cargnelutti 5,5 (22' st Bucolo 6); Burzio 5, Ricci 5.5 (28' st Sueva 5.5), Sandri 6, Guaita 5 (1' st Costa Ferreira 5); Romero 5.5 (28' st Salvemini 5.5). A disp.: Greco, Koblar, Piana, Zenuni, Iacovino, Volpe, Zagaria. All.: Arleo 5.5.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza 6. Assistenti: Dell'Olio e Centrone della sezione di Molfetta 6 e 6.