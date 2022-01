Dossena: "Felice delle parole di Braglia, sotto con Juve Stabia e Catanzaro" Avellino - Potenza 1-3, il difensore: "Il 3-4-1-2? Siamo pronti per giocare sia a 3, sia a 4 dietro"

Potenza – Avellino 1-3, il commento del difensore dei biancoverdi, Alberto Dossena: “Abbiamo ottenuto una grande vittoria in una gara non semplice. Sapevamo che il Potenza avrebbe lottato col coltello tra i denti perché sta lottando per salvarsi, che non sarebbe stata una partita facile. Siamo stati bravi a mantenere alta la concentrazione lungo tutto l'arco della partita. Il 3-4-1-2? Per quanto riguarda il modulo siamo ormai abituati a giocare sia con la difesa a tre, sia a quattro. Siamo pronti, non fa differenza. Ci adattiamo con quello che chiede mister Braglia, a seconda delle necessità della singola sfida. Le dichiarazioni del mister, che ha detto che non mi cambierebbe con nessun altro centrale in Serie C? Sono contento di ciò che pensa di me e della considerazione che ha nei miei confronti, io faccio di tutto per migliorarmi. Speriamo di continuare lungo questo solco. In casa siamo stati poco fortunati, meritavamo di portare a casa qualche partita di più. La prossima settimana ci saranno due sfide importanti, giovedì contro la Juve Stabia e domenica contro il Catanzaro. Ci faremo trovare pronti”.