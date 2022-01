Micovschi: "Sono partito male, ma adesso sto bene fisicamente e mentalmente" Potenza - Avellino 1-3, l'attaccante: "Felice per il mio primo gol stagionale e per Murano"

Potenza – Avellino 1-3, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Claudiu Micovschi: “È stata una partita difficile. Nel secondo tempo siamo partiti forte e abbiamo portato a casa un successo molto importante. Sono felice per il successo, per il primo gol di Murano e il mio primo stagionale con la maglia dell'Avellino. Lo dedico alla mia famiglia e a chi crede in me. Sto bene sia mentalmente, sia fisicamente. Non c'è dubbio che sono partito male, l'infortunio mi ha tenuto fuori 6 settimane e per mettermelo alle spalle c'è voluto un po' di tempo, ma il peggio è passato e adesso guardiamo avanti con fiducia ed entusiasmo. Vinciamo più fuori casa che al Partenio? Per quanto riguarda alcune gare casalinghe è evidente che sono stati decisivi alcuni episodi. Abbiamo subito delle ripartenze che abbiamo pagato a caro prezzo sia con il Foggia, sia con il Monopoli, per fare due esempi. Ora testa a giovedì per la gara contro la Juve Stabia. Sarà dura, ma dobbiamo fare il massimo per conquistare i 3 punti”.