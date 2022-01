Braglia: "Abbiamo ritrovato equilibrio. Mercato? Ecco quello che penso" Potenza - Avellino 1-3, l'allenatore: "Felice di Murano e dei ragazzi. Il gol di Kanoute? Regolare"

Potenza – Avellino 1-3, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo fatto fatica inizialmente. Ci sono state delle incomprensioni, ma è bastato comunicare nel corso dell'intervallo per risolverle. Il Potenza ha molta fisicità, si è reso pericoloso e abbiamo sofferto. Tutto sommato, però, la squadra ha fatto una buona gara. Il gol di Kanoutè era valido. Murano? Ha giocato meglio nel secondo tempo, nel primo ha fatto fatica a capire alcune giocate. Sono contento per la prestazione di molti, i ragazzi sono bravi ed è giusto alternarli. Dispiace non aver conquistato punti in determinate gare. Contro il Foggia e il Monopoli abbiamo subito reti a causa di stupide ripartenze. Domenica scorsa eravamo sbilanciati e abbiamo lavorato per capire come ritrovare i giusti equilibri, oltre le questioni prettamente numeriche, relative ai moduli. Mercato? Ribadisco che non mi interessa, io faccio il mio lavoro da allenatore. La società e il direttore fanno la propria parte e il confronto è costante. Sono contento della squadra che ho”.