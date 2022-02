Aloi, gol e rinnovo: "Siamo ai dettagli, credo di firmare presto" Avellino - Juve Stabia 3-1, il centrocampista: "Dedico il gol alla mia famiglia e a Pisacane"

Avellino – Juve Stabia 3-1, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Salvatore Aloi: “Il gol di oggi è stata una liberazione, lo desideravo da molto tempo e finalmente è arrivato. Lo dedico alla mia famiglia, che è sempre al mio fianco, e al mio procuratore, Vincenzo Piscane, che ieri aveva predetto scherzosamente questa rete. Il rinnovo? Siamo ai dettagli con la società. Credo di firmare presto. La partita con la Juve Stabia? Soprattutto nella prima parte ci siamo abbassati e abbiamo perso le misure. Nello spogliatoio ci siamo ricompattati e lo abbiamo dimostrato. Per quanto riguarda me, inizialmente ho avuto qualche problema fisico. Non è un alibi, in allenamento ho sempre dato il massimo. La professionalità? Fa parte del mio mestiere a prescindere dalle pressioni esterne, che ci sono state. Domenica affronteremo il Catanzaro e dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Hanno giocato ieri, quindi recupereranno un po’ di più rispetto a noi. Dobbiamo provare a vincere per tenere il passo del Bari”.