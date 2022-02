De Simone: "Maniero è un fattore. A Catanzaro ci aspetta un ambiente caldo" Avellino - Juve Stabia 3-1, il vice allenatore: "Bisogna essere orgogliosi di questi ragazzi"

Avellino – Juve Stabia 3-1, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Domenico De Simone: “È stata una partita molto sofferta, soprattutto nella prima parte. Ci hanno messo in difficoltà nelle ripartenze, abbiamo concesso molto. La Juve Stabia è una squadra che ha qualità, sono stati bravi. I nostri ragazzi sono in crescita, siamo molto più pericolosi e questo speriamo di portarcelo fino alla fine del campionato. Maniero? È innegabilmente in gran forma, speriamo riesca a mantenerla fino alla fine. Deve continuare così. Era importante interrompere questa catena di pareggi casalinghi che, tra l’altro, sono arrivati sempre nei minuti finali lasciando l’amaro in bocca”.

“Oggi non era per nulla semplice, soprattutto con la pressione psicologica dovuta anche dai risultati delle altre squadre. Noi pensiamo a fare il nostro percorso, c’è da essere orgogliosi di quanto stanno facendo i ragazzi. Non è facile conquistare una serie di risultati positivi così lunga, che oggi tocca le 16 partite. Dove arriveremo non la sappiamo, c’è da recuperare un divario importante. Speriamo di farci trovare pronti negli eventuali passi falsi di altre squadre”.

“Undici gol nelle ultime 4 partite? Sul discorso realizzativo Maniero è un fattore importante, è innegabile, ma c'è una crescita del collettivo e degli altri singoli, di pari passo, non marginale. Per quanto riguarda i gol subiti è sicuramente una tendenza a cui non vogliamo abituarci. Dobbiamo ricordare che lo scorso anno eravamo una tra le tre migliori difese del torneo. Abbiamo difensori molto forti che meritano di essere riconosciuti tali”.

“Mister Braglia è rimasto soddisfatto del successo. I ragazzi sono stati molto bravi a gestire la partita, che era diventata complicata. Sono emerse le qualità individuali. Domenica affronteremo il Catanzaro, che è un avversario forte e lo dimostrano i grandi investimenti da 5 anni a questa parte. Speriamo di potercela giocare almeno alla pari, sicuramente troveremo un ambiente caldo. Faranno il possibile e l'impossibile per conquistare i 3 punti e agganciarci. Kragl? Deve solo recuperare la condizione fisica, la sua carriera parla da sola. Speriamo ci possa dare una mano, crediamo nelle sue qualità”.