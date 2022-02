Altobelli: "Andiamo via con rammarico, rabbia e delusione" Avellino - Juve Stabia 3-1, il centrocampista: "Non cerchiamo alibi ma ha pesato riposare di meno"

Avellino – Juve Stabia 3-1, il commento del centrocampista gialloblù, Daniele Altobelli: “Andiamo via da Avellino con molto rammarico. Era una partita che avevamo preparato bene mettendo in campo quanto ci eravamo detti in questi giorni. C’è rabbia e delusione, in campo abbiamo dimostrato che meritavamo di andar via con qualche punto”.

“Ho segnato, ma è stata una gioia a metà. Avrei preferito il contrario. Domenica affronteremo il Latina ed è un’occasione per riscattarci, sappiamo dove vogliamo arrivare. Sicuramente giocando a questi livelli pesa avere un giorno e mezzo in più di riposo, ma noi non cerchiamo alibi. In campo abbiamo dimostrato di non essere una squadra stanca, siamo riusciti a ribattere i colpi di una delle squadre più attrezzate in campionato”.