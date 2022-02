Sottili: "Nel primo tempo avremmo meritato più dell'1-1" Avellino - Juve Stabia 3-1, il tecnico: "Pagata la stanchezza per aver riposato di meno"

Avellino – Juve Stabia 3-1, il commento del tecnico dei gialloblù, Stefano Sottili: “Nel primo tempo meritavamo sicuramente qualcosa in più dell’1-1. Siamo stati bene in campo, bravi a recuperarla. Il livello è stato davvero alto sia da un punto di vista tattico, sia di qualità nelle ripartenze. La seconda frazione non l’abbiamo iniziata male, la prima occasione creata è stata la nostra con Schiavi. L’approccio era giusto, poi abbiamo subito gol. L’Avellino è riuscito ad abbassarsi e ripartire negli spazi con giocatori di gamba. Il reparto difensivo, che è quello che ho cambiato meno, probabilmente ha accusato la stanchezza. Non dimentichiamo che avevamo un giorno e mezzo di recupero in meno rispetto all’Avellino. Peccato, il primo tempo mi lasciava ben sperare in un risultato positivo”.

“Riusciamo sempre a creare numerose situazioni, però, alla fine, capitalizziamo poco. È successo in quasi tutte le partite. Domenica ci sarà il Latina, questo è un vero e proprio tour de force. Certo, in seguito avremo una settimana per preparare la sfida contro il Palermo, ma in questo momento non c’è tempo per pensare a nulla, nemmeno agli errori. Anche il Latina avrà un giorno e mezzo di recupero un più rispetto a noi, questo potrebbe incidere”.