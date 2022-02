Catanzaro – Avellino, fuori i secondi. La sfida ai raggi x Aquile e lupi penalizzati in classifica dai pareggi casalinghi: tutti i numeri della sfida

Senza sosta. Nel girone C di Serie C è conto alla rovescia per la terza tappa del primo tour de force in calendario a febbraio, complici i due turni di campionato, inizialmente in programma a gennaio, slittati a causa della quarta ondata della pandemia. L’Avellino, reduce dalla vittoria casalinga contro la Juve Stabia (3-1) sarà impegnato domenica, al “Nicola Ceravolo”, per lo scontro cruciale contro il Catanzaro. La gara, valida per la venticinquesima giornata, avrà inizio alle 17,30.

I giallorossi arrivano al match contro i biancoverdi dopo due vittorie consecutive, contro il Catania (1-2) e il Picerno (2-0). In occasione della sfida con i lucani sono andati a segno Biasci e Sounas, due degli innesti operati nel corso del calciomercato invernale. Il Catanzaro non perde dallo scorso 22 dicembre, data a cui risale il k.o. sul campo della Virtus Francavilla (2-1). Oltre ai due successi e alla battuta d'arresto sul campo dei pugliesi, da registrare anche il pareggio contro il Palermo (0-0).

Le Aquile, finora, hanno conquistato 39 punti, gli stessi della Turris, frutto di 10 vittorie, 4 sconfitte e 9 pareggi (tra cui lo 0-0 all'andata, contro l'Avellino, quando sulla panchina sedeva ancora Calabro). Anche i calabresi pagano, in classifica, i tanti pareggi casalinghi: 5 rispetto ai 7 totalizzati dai lupi. Al “Ceravolo” il Catanzaro ha perso, finora, solo contro il Monopoli (1-2).

Per quanto riguarda il confronto relativo alle reti realizzate e subite sono 31 quelle messe a segno dai giallorossi, a fronte delle 16 incassate. Invece, sponda irpina, sono 33 i gol segnati e 18 quelli al passivo. Sguardo ai capocannonieri: è Massimiliano Carlini il miglior marcatore nel Catanzaro, con 6 sigilli. Da ieri in doppia cifra per l'Avellino c'è Riccardo Maniero, che con la doppietta realizzata alla Juve Stabia ha aggiornato il suo score a 8 reti nelle ultime 5 partite (terza doppietta stagionale).