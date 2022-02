Catanzaro - Avellino, ecco dove vederla in diretta tv e live streaming Domenica, alle 17,30, la gara valida per il recupero della terza giornata del girone C di Serie C

In Lega Pro continua il tour de force di campionato determinato dai rinvii a causa della quarta ondata della pandemia. Scatta il conto alla rovescia per Catanzaro - Avellino, gara valida per il recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C, in programma domenica, alle 17,30, allo stadio “Ceravolo”. Il match sarà visibile in live streaming, per gli abbonati, sul sito internet ufficiale di Eleven Sports, ma anche sulle moderne smart tv e sui dispositivi mobili tramite l'applicazione dedicata della piattaforma, che detiene l'esclusiva per la trasmissione delle gare di Lega Pro.

Catanzaro - Avellino è, però, inserita anche nel palinsesto di Sky, che manderà in onda la partita, per i titolari del "pacchetto calcio", sui canali numero 254 (satellite e fibra ottica) e 485 (digitale terrestre).

Per quanto riguarda la radio, l'appuntamento è su Radio Punto Nuovo, a partire dalle 17, con un ampio pre-partita. L'ascolto è possibile anche attraverso la App di RPN e sul sito internet, in live streaming.