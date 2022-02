I tifosi del Catanzaro si mobilitano: "Basta indugi, noi prima gloria del sud" I supporter caricano l'ambiente in vista dell'Avellino: "La Capraro torni a essere un muro"

Catanzaro – Avellino vale tanto, tantissimo, in chiave classifica, sia per il ruolo di anti Bari sia in chiave secondo posto, fondamentale in ottica playoff poiché garantisce l'accesso diretto alla fase nazionale. “Quella contro l'Avellino è “la” partita” ha suonato la carica l'allenatore dei giallorossi, Vincenzo Vivarini e anche i tifosi sono scesi in campo per fare fronte comune in vista della gara con i biancoverdi: “Basta indugi! In occasione dell'incontro Catanzaro - Avellino di domenica, gli ultras Catanzaro chiamano a raccoolta il popolo giallorosso per tornare a gremire i gradoni del “Militare”. Oggi come non mai abbiamo bisogno di tutti per sentire riaffiorare il sospiro della “Capraro”, il famigerato muro del “Ceravolo”, che ormai da troppo tempo latita, abbiamo la responsabilità e portiamo sulle spalle il fardello dell'essere la prima gloria del sud e dobbiamo dare seguito a una storia che parla di una catanzaresità viscerale! Tutti allo stadio!” Un comunicato che è il preludio a una cornice di pubblico degna dell'importanza della partita.