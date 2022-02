Catanzaro - Avellino, ecco quanti tifosi irpini saranno presenti al "Ceravolo" Il dato definitivo. Alle 17,30 il big match tra giallorossi calabresi e biancoverdi irpini

Saranno 107 i tifosi dell'Avellino presenti nel Settore Ospiti dello stadio “Ceravolo” per assistere alla sfida tra i biancoverdi e il Catanzaro, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17,30. La prevendita si è conclusa nella serata di ieri.

Si preannuncia una bella cornice di pubblico anche per effetto dell'appello lanciato dai supporter organizzati calabresi a gremire lo storico impianto sportivo dei giallorossi con un comunicato che ha acceso la sfida a distanza con i sostenitori irpini: “Basta indugi! In occasione dell'incontro Catanzaro - Avellino di domenica, gli ultras Catanzaro chiamano a raccoolta il popolo giallorosso per tornare a gremire i gradoni del “Militare”. Oggi come non mai abbiamo bisogno di tutti per sentire riaffiorare il sospiro della “Capraro”, il famigerato muro del “Ceravolo”, che ormai da troppo tempo latita, abbiamo la responsabilità e portiamo sulle spalle il fardello dell'essere la prima gloria del sud e dobbiamo dare seguito a una storia che parla di una catanzaresità viscerale! Tutti allo stadio!”