Avellino, Mastalli senza pace: dovrà sottoporsi a intervento chirurgico Il centrocampista si è infortunato nel corso di un allenamento in seguito a una sfortunata caduta

Alessandro Mastalli sarà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico in seguito alla frattura dello scafoide della mano sinistra rimediata in seguito a una caduta in allenamento. Lunedì prossimo, a Villa Ester, il centrocampista finirà sotto i ferri per porre rimedio all'infortunio che lo ha tagliato fuori dai giochi proprio mentre sembrava palesarsi all'orizzonte l'opportunità di scendere in campo dal primo minuto, per la quarta volta in una stagione avara di spunti degni di rilievo, giocate determinanti, e continuità di impiego che hanno contribuito a renderlo piuttosto marginale nel progetto tecnico, rispetto a quanto ci si attendeva per le oggettive qualità tecniche di cui è in possesso.

Mastalli, su cui l'Avellino ha investito 85mila euro netti per due stagioni con un blitz di mercato che ha permesso di siglare una rapida intesa in seguito alla fine dell'esperienza con la Juve Stabia, di cui è stato anche capitano e con cui ha conquistato, da leader, la promozione in Serie B, dovrà continuare a mordere il freno, stavolta per cause di forza maggiore, in attesa di provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista e di cancellare una prima parte di avventura in biancoverde decisamente anonima, accompagnata da tanta panchina per valutazioni tecnico-tattiche inerenti alle sue caratteristiche.