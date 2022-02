Avellino, che tegola! Maniero salta il Monterosi Tuscia Il club biancoverde ha reso noto l'elenco dei convocati: pessima notizia in attacco

A distanza di tempo l'Avellino torna a diramare l'elenco dei convocati prima di una partita e il cambio di routine non è foriero di buone notizie: Riccardo Maniero salterà la sfida con il Monterosi Tuscia, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. L'attaccante ha avvertito un fastidio al polpaccio nei giorni scorsi, gli è stato ordinato di osservare riposo precauzionale e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico del club. Una vera e propria tegola per i biancoverdi, date anche le precarie condizioni fisiche di Murano, alle prese con i postumi delle noie muscolari che lo hanno costretto ad abbandonare alla fine del primo tempo il derby con la Juve Stabia e a saltare la trasferta a Catanzaro. L'ex Perugia sosterrà un provino nella mattinata di domani per capire se sarà in condizione di accomodarsi almeno in panchina.

E così, Braglia, che ha sì recuperato Di Gaudio (che, però, si è allenato a parte almeno sino allo scorso giovedì), ha una sola punta di ruolo a disposizione: Plescia, appena guarito dalla tonsillite che lo ha costretto a restare fermo ai box per due giornate consecutive. Il rebus non da risolvere? Non solo lo in attacco dove il palermitano è l'unica scelta a disposizione, fatta eccezione l'utilizzo di Kanoute da falso nueve. A centrocampo, dopo la partenza di D'Angelo e l'infortunio occorso a Mastalli, che sarà operato lunedì prossimo allo scafoide della mano sinistra, fratturato, ci sono solo 4 calciatori a disposizione: per 3 maglie qualora l'Avellino giocasse con un 4-3-3 o 2 se il modulo di partenza sarà il 3-4-3 o il 3-5-2 speculare a quello dei dirimpettai.

Nel pacchetto arretrato, con Chiti alla prima convocazione ma acciaccato, bivio per fronteggiare all'assenza per squalifica di Dossena (due turni, ricorso respinto al pari di quello per il vice De Simone): Ciancio, uno tra Scognamiglio e Silvestri, in caso di adozione di una linea a 3, con Rizzo largo a destra a centrocampo; Ciancio (o Rizzo), Silvestri, Bove e Tito nell'eventualità di una difesa a 4. In porta giocherà Pane. Ancora in panchina, per scelta tecnica, Forte.

La probabile formazione.

Avellino (4-3-3): Pane; Ciancio, Silvestri, Bove, Tito; Carriero, Matera, Aloi; Micovschi, Plescia, Kanoute. A disp.: Forte, Pizzella, Bove, Chiti, Di Paola, De Francesco, Tracinale, Kragl, Micovschi, Di Gaudio, Murano, Mocanu. All.: Braglia.