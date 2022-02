Menichini: "Dispiace non aver regalato la vittoria al nostro presidente" Avellino - Monterosi Tuscia 2-0, il tecnico: "Il campionato è ancora tutto da giocare"

Avellino – Monterosi Tuscia 2-0, il commento del tecnico dei laziali, Leonardo Menichini: “Mi aspettavo un Avellino battagliero dopo la sconfitta di Catanzaro. Sapevo già che ci sarebbe stata una reazione da parte dell'Avellino che, nonostante le assenze, ha una rosa molto competitiva e di qualità. Noi abbiamo concesso troppo, ma loro avevano rabbia e determinazione e, sicuramente, hanno dei meriti importanti. Per sbloccare la gara c’è voluto un gran gol di Carriero, mi aspettavo di più dal Monterosi”.

“Oggi non è stata la nostra giornata migliore sotto qualsiasi punto di vista. D’altronde in questo mese si gioca spesso, abbiamo giocatori che rientrano dopo lunghi periodi di infortunio. Dobbiamo recuperare al meglio la condizione atletica di alcuni di loro. La partita di oggi ci deve far meditare, dobbiamo lottare palla su palla e sbagliare meno”.

“La mia avventura sulla panchina del Monterosi? La società è seria e il presidente ci trasmette valori. Dispiace non avergli dato la soddisfazione di aver vinto contro l’Avellino. Ma conosciamo i nostri obiettivi, il campionato è ancora tutto da giocare. Caon? Ha accusato un forte fastidio all’addome. Vedremo i risultati dagli esami strumentali nei prossimi giorni”.