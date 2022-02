Avellino, Braglia e Di Somma esonerati: c'è l'annuncio ufficiale Via anche due componenti dello staff tecnico biancoverde

Adesso è ufficiale. Come anticipato da Ottopagine.it l'Avellino ha esonerato l'allenatore Piero Braglia e il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Via anche l'allenatore in seconda, Domenico De Simone, e il preparatore atletico Vito Barberio. In pole position per la sostituzione del tecnico c'è Roberto Boscaglia, ancora alla stregua di un rebus la scelta del nuovo responsabile dell'area tecnica, che potrebbe essere una figura giovane per dare il via a un progetto con un taglio più giovane e improntato sullo scouting.

Il comunicato - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’allenatore della prima squadra Piero Braglia. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Domenico De Simone ed il preparatore atletico Vito Barberio. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. La seduta di allenamento odierna verrà condotta da Raffaele Biancolino".