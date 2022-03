Avellino, si è fermato De Francesco: ecco perché Out pure Di Gaudio, allenamento differenziato per Chiti. In graduale ripresa 3 calciatori

Arrivano novità sulle condizioni di De Francesco e degli acciaccati in casa Avellino, al termine della doppia seduta di allenamento odierna, sostenuta dalla squadra allenata da Gautieri in vista del derby in programma sabato, alle 17,30, al “Torre”, contro la Paganese. Il centrocampista non si è allenato per un fastidio a un polpaccio, domani le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del club per capire se sia in grado di riaggregarsi al gruppo o dovrà restare fuori sostenendo, eventualmente, ulteriori accertamenti. Di Gaudio, pure lui assente, ha, invece, continuato a svolgere lavoro specifico: sparito dai radar dal primo tempo della gara con il Monterosi, si attendono aggiornamenti più specifici sulla natura dell'acciacco e sui progressi di recupero dal fantasista, dato che si protrae ormai da settimane.

Di certo, salvo clamorosi quanto improbabili colpi di scena, come nelle attese, salterà la trasferta a Pagani. Come già riferito nel primo pomeriggio, Chiti ha, nel contempo, continuato ad allenarsi in regime di differenziato. In graduale ripresa, in ordine sparso, Maniero, Kragl e Dossena, monitorati costantemente dallo staff medico del club ed oggi regolarmente in gruppo. Dopo aver svolto lavoro fisico/atletico, alternato ad esercitazioni tattiche specifiche, in mattinata e tecnico/tattico con partitella a tema, nel pomeriggio, si torna in campo domani mattina (ore 11) per un sessione di fatiche a porte chiuse. Sarà tempo di iniziare a provare l'undici iniziale da opporre agli uomini di Grassadonia.