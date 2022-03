Avellino, lavoro tattico e uno stop in allenamento verso la Paganese Per due elementi del reparto avanzato sarà decisiva la rifinitura pre-derby

Seduta prevalentemente tattica in casa Avellino verso la sfida con la Paganese, in programma sabato (ore 17.30). Fastidio al ginocchio per Jacopo Murano: l'attaccante lucano si è fermato a scopo precauzionale e sarà decisiva l'ultimo allenamento prima del derby. Lorenzo Chiti prosegue nel lavoro differenziato, già avviato dall'arrivo in Irpinia. Alberto De Francesco continua ad accusare il fastidio al polpaccio, che determina lo stop per il centrocampista. L'ex Reggina sarà rivalutato nella rifinitura, in programma domani. Antonio Di Gaudio resta ai box: il fantasista palermitano è ancora chiamato a un lavoro specifico per risolvere il problema al ginocchio destro. Ecco i grattacapi per Carmine Gautieri nella gestione della rosa e nella definizione dell'undici da proporre con la Paganese al "Marcello Torre".