Avellino, 4 indisponibili per la sfida al Torre con la Paganese Sul fronte modulo si va verso la conferma del 3-5-2: ecco la probabile formazione dei biancoverdi

L'Avellino è pronto per la trasferta al “Torre” contro la Paganese, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 17,30. Gautieri deve rinunciare allo squalificato Silvestri, ma anche a De Francesco: persiste il fastidio a un polpaccio, il centrocampista non è stato convocato e osserverà riposo precauzionale. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente all'inizio della prossima settimana. Non figura nell'elenco dei 21 pure Chiti, che nel corso della seduta di rifinitura ha proseguito il programma di allenamento differenziato per mettersi definitivamente alle spalle il proprio problema di natura muscolare. Out, come ampiamente preventivato, pure Di Gaudio, impegnato in lavoro specifico per guarire definitivamente dall'infortunio al ginocchio destro che gli impedisce di scendere in campo dalla gara casalinga con il Monterosi. C'è Murano, che si era fermato a scopo precauzionale, ieri, dopo aver percepito dolore a un ginocchio. Si rivede Mignanelli.

Sul fronte modulo si va verso la conferma del 3-5-2. Kragl sta bene e giocherà in mediana. Dossena fungerà da braccetto di destra in difesa. In attacco spazio al tandem Kanoute – Maniero.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte,

Difensori: Rizzo, Tito, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Stanzione, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, Carriero, Matera, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Maniero, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzp. Stanzione, Mignanelli, Mastalli, Matera, Murano, Plescia, Micovschi. All.: Gautieri.