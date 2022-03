Paganese - Avellino, le probabili formazioni Ale 17,30 (stadio "Torre) la gara valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C

Paganese e Avellino sono pronte a scendere in campo, per la trentesima giornata del girone C di Serie C, dopo i rinvii forzati dei match contro Potenza e Catania. La voglia di salvarsi senza passare dai playout dei padroni di casa contro quella degli ospiti di rilanciarsi, in extremis, nei giochi per il primo posto o, in ogni caso, andare a prendersi il miglior piazzamento possibile in chiave playoff.

La probabile esclusione del Catania, che dovrebbe consumarsi il prossimo lunedì (anche la seconda asta per rilevare il club etneo, fallito, è andata deserta), vale il virtuale -7 dalla capolista Bari e c'è da spingere sull'acceleratore.

Sarà sfida tra 3-5-2: atteggiamenti tattici speculari per quella che si preannuncia una vera a propria partita a scacchi. Sponda irpina Gautieri deve rinunciare agli acciaccati Chiti, De Francesco e Di Gaudio, oltre allo squalificato Silvestri. Si rivedono Mastalli e Mignanelli e tra i convocati c'è pure Murano, non al top in seguito a un fastidio a un ginocchio: si accomoderà in panchina.

Versante azzurrostellato saranno indisponibili Volpicelli e l'ex Castaldo, tormentato da una tendinite. In attacco Grassadonia si affiderà al tandem Diop – Tommasini.

Paganese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Torre" (ore 17,30)

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Celesia; Martorelli, Zanini, Bensaja, Firenze, Brogni; Diop, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, De Santis, Konate, Scanagatta, Tissone, Manarelli, Perlingieri, Cretella, Iannone, Guadagni. All.: Grassadonia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castaldo, Volpicelli.

Ballottaggi: Tommasini – Guadagni: 55% - 45%; Brogni – Manarelli: 55% - 45%; Celesia – De Santis: 55% - 45%.

Diffidati: Baiocco, Bensaja, Bianchi, Guadagni, Manarelli, Scanagatta, Zanini.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Stanzione, Mignanelli, Mastalli, Matera, Murano, Plescia, Micovschi. All.: Gautieri.

Squalificati: Silvestri.

Indisponibili: Chiti, De Francesco, Di Gaudio.

Ballottaggi: Kragl – Micovschi: 55% - 45%.

Diffidati: Aloi, Bove, Ciancio, Tito.

Arbitro: Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti: Cataldo della sezione di Bergamo e Bartolomucci della sezione di Ciampino. Quarto Ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.