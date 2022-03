Ciancio, gol e dedica emozionate: "A mia figlia, che mi manca come l'aria" Paganese - Avellino 0-2, prima rete con la maglia biancoverde per il cursore di fascia destra

Paganese – Avellino 0-2, il commento del difensore dei biancoverdi, Simone Ciancio: “Siamo contenti, non era facile vincere a Pagani su un campo tradizionalmente ostico per l'Avellino. Un derby è sempre complicato da vincere, ma siamo soddisfatti e contenti di essere riusciti a farlo sia per il morale, sia per la classifica. Ora pensiamo già al Palermo, consapevoli del fatto che sarà una partita difficile, uno scontro diretto da non fallire. Vogliamo prepararla bene e farla nostra, faremo di tutto per riuscirci e dare continuità ai risultati. Gautieri? Questa è stata la prima settimana piena in cui ci siamo potuti allenare con lui. Devo dire che è un allenatore preparato, umile. Stiamo bene, sono contento, ora dobbiamo continuare così. Se noi riuscissimo a giocare sempre come oggi e a dare continuità, ci possiamo togliere tante soddisfazioni, e sarà difficile batterci. Il primo gol con la maglia dell'Avellino? A mia moglie, che sta per partorire e a mia figlia che non vedo da un po' e mi manca come l'aria”.