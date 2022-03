Grassadonia: "L'arbitraggio è stato peggiore di quello della gara di andata" Paganese - Avellino 0-2, il tecnico: "I gol subiti in situazioni in cui abbiamo dormito"

Paganese – Avellino 0-2, il commento del tecnico degli azzurrostellati, Gianluca Grassadonia: “È stata sicuramente una partita in cui l’Avellino ha avuto un approccio migliore. Mi dispiace aver subito il primo gol sugli sviluppi di un calcio angolo perché avevamo lavorato in merito alla struttura fisica dell'Avellino e su come difenderci sulle palle inattive. I miei ragazzi hanno reagito e creato 3 possibilità per pareggiare, ma è chiaro che quando le fallisci paghi. C’è il rammarico di non essere riusciti nell’intento. Inoltre, l’arbitraggio è stato peggio della gara d’andata, non mi è piaciuto per nulla. Guadagni era in diffida, ha subito fallo è stato ammonito. C'era un rigore netto su Diop. Ci sono state perdite di tempo. Nonostante tutto, la mia squadra ha lottato fino alla fine. Le occasioni le abbiamo avute, l’Avellino ha segnato in situazioni in cui noi abbiamo dormito. L’attenzione e l’importanza della gara pesa, come anche la classifica. Potevamo reagire in modo migliore, anche se la qualità dell’Avellino è evidente. Oltre i primi 10 minuti in cui siamo sbandati, abbiamo reagito. Dobbiamo migliorare, ma la volontà dei ragazzi mi è piaciuta. La voglia di misurarsi e di fare risultato era tanta, ma siamo partiti timorosi e troppo reattivi. Sono errori di gioventù”.