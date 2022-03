Gautieri: "Sento la responsabilità e l'onore di allenare l'Avellino" Paganese - Avellino 0-2, il tecnico: "Peccato per il gol del Bari al 94', ma pensiamo solo a noi"

Paganese – Avellino 0-2, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Abbiamo fatto una partita di grande qualità, soprattutto nei primi 35 minuti. Siamo arrivati molto bene al tiro per vie centrali, abbiamo creato tante buone occasioni. Il calo, invece, c’è stato negli ultimi , 8 minuti finali del primo tempo in cui ci siamo allungati. La squadra ha interpretato bene la gara. Certo, bisogna migliorare su tante situazioni, non ci possiamo permettere di concedere nulla. Moduli? Il discorso non è quale scegli, ma come interpreti la gara. Con la squadra sto lavorando dalla metà campo in su, oltre che con la difesa, con cui stiamo facendo bene. La squadra deve avere il coraggio di rischiare, sbagliando e riprovandoci. Non devono perdersi d’animo. I ragazzi hanno margini di miglioramento e la partita di oggi l’ha dimostrato. Questo mi fa ben sperare. Murano? L’ho visto bene in settimana, ha quasi completamente recuperato l’infortunio. Ho preferito lui a Kanoute per questioni tecniche".

"Kragl? Mi sta piacendo sia sotto il punto di vista fisico, sia mentale. Sta capendo ciò che gli chiedo, ovvero di rispettare le distanze. Riguardo il Bari, se oggi non avesse vinto avremmo certamente potuto essere più felici. Ma noi, oltre vincere con un calcio propositivo, non possiamo fare di più. Dobbiamo mantenere questo cammino cercando di conquistare quanti più punti possibili. La squadra su questo ci crede. Mi sento maturo per allenare l’Avellino, in questo momento. Tutti conosciamo la grande responsabilità che si ha nel farlo. Spero di poter dare grandi soddisfazioni, sia ai tifosi, sia alla società. Quando sono arrivato ho trovato giocatori infortunati, che stanno recuperando. Credo che ogni allenatore abbia il suo modo di lavorare. Ho chiesto ai ragazzi è di avere un atteggiamento perfetto in campo. Durante gli allenamenti ci vuole concentrazione e divertimento. Certo la serenità si trova con i risultati. La mia fortuna è aver trovato un gruppo predisposto al lavoro e al sacrificio, e ciò lo stiamo portando anche in campo”.