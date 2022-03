Avellino, subito una tegola in vista del Palermo: Maniero ha il Covid Oltre ai due assenti per squalifica sono appese a un filo le speranze di poter contare sul bomber

Riecco il Covid: Riccardo Maniero è positivo. L'Avellino non ha avuto neppure il tempo di godersi la gioia per il successo al “Torre” contro la Paganese, che non festeggiava da 70 anni. Questa mattina l'attaccante si è risvegliato manifestando sintomi febbrili facendo suonare immediatamente il campanello d'allarme nello staff medico biancoverde. Immediato il tampone nasofaringeo per verificare l'eventuale infezione, che è stata puntualmente rilevata. Maniero è stato posto immediatamente in isolamento e al club irpino non è restato che attivare attivare tutte le procedure, previste dal protocollo FIGC vigente, per prevenire l'eventuale diffusione del contagio per ciò che riguarda gli altri componenti del gruppo squadra. Si riparte con i test ogni 48 ore per i prossimi 10 giorni in modo da monitorare in maniera costante la situazione ed essere pronti a intervenire qualora occorra.

L'attaccante, al “Torre”, è stato tra i migliori in campo. Si era da poco messo alle spalle problemi a un polpaccio, che gli avevano impedito di prendere parte alla gara casalinga con il Monterosi Tuscia e alla trasferta a Francavilla Fontana, costata l'esonero in panchina a Braglia, per poi tornare a disposizione a Latina dove aveva subito un altro colpo al muscolo dolorante. Una noia smaltita rapidamente. La marcia di avvicinamento alla gara casalinga con il Palermo, in programma domenica prossima, alle 14,30, non inizia sotto la migliore stella. Maniero è a fortissimo rischio forfait. Già certa l'assenza per squalifica di Bove e Silvestri. Si punta, nel contempo, al recupero di Chiti, De Francesco e Di Gaudio.