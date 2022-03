Avellino, altri due positivi al covid-19 tra i calciatori biancoverdi Aumentano i casi nel gruppo squadra irpino verso la sfida con il Palermo

Non solo Riccardo Maniero. Anche Simone Ciancio e Jacopo Murano sono positivi al covid-19 nel gruppo squadra dell'Avellino. Il club biancoverde ha annunciato gli ulteriori casi covid dopo il primo con l'attaccante nelle scorse ore. "Nella giornata odierna, come da protocollo FIGC, il gruppo squadra ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei. Al momento sono state riscontrate due nuove positività. Si tratta dei calciatori Jacopo Murano e Simone Ciancio. Questi ultimi sono attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni. - si legge nella nota ufficiale diramata dall'Avellino - Il gruppo squadra proseguirà l’iter di prevenzione e controllo del contagio come previsto dal protocollo FIGC vigente". Si complicano i piani pre-gara verso la sfida con il Palermo per Carmine Gautieri, già condizionato dalle squalifiche di Davide Bove e Luigi Silvestri e dall'attesa sugli infortuni di Alberto De Francesco e Antonio Di Gaudio. Domenica (ore 14.30) è in programma il nuovo match casalingo dei lupi al "Partenio-Lombardi".