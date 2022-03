Catania, proroga fino al 17 marzo: il 23 il recupero con l'Avellino Il club etneo, reduce dalla vittoria (3-1) sul Monterosi Tuscia, resta a un passo dal baratro

In giornata è stato prorogato l'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica del Calcio Catania. Il club etneo rischia l'esclusione anticipata dalla Serie C. "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data 7 marzo 2022 il Tribunale di Catania - sezione fallimentare - ha disposto la proroga allo stato dell’esercizio provvisorio sino al 17 marzo 2022, per valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a": si legge nel comunicato stampa firmato dal presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino e riportato dalla società rossazzurra.

Il Calcio Catania, reduce dalla vittoria (3-1) sul Monterosi Tuscia, resta a un passo dal baratro e l'uscita di scena rivoluzionerebbe la classifica del girone C di Serie C con la sottrazione di tutti i punti conquistati dalle società partecipanti al torneo in occasione degli scontri diretti colla squadra siciliana. Per mercoledì 23, con calcio d'inizio alle 14.30, è stato fissato il recupero del match valido per la ventinovesima giornata, non giocato lo scorso 26 febbraio causa neve.