Avellino, covid: anche un componente dello staff tecnico è positivo Le novità dall'ultimo giro di tamponi, effettuati ogni giorno dai tesserati biancoverdi

Nessun altro positivo tra i calciatori, ma c'è un caso covid nello staff tecnico dell'Avellino. I tesserati biancoverdi si sono sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi nasofaringei e l'esito è stato negativo, ma nella giornata di ieri anche un collaboratore di Carmine Gautieri si è aggiunto alla lista dei già positivi, Riccardo Maniero, Simone Ciancio e Jacopo Murano, ed è già in isolamento presso il proprio domicilio. La squadra prosegue l'iter di prevenzione e controllo del contagio covid come previsto dalle norme vigenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Gautieri non può contare su un membro dello staff sul terreno di gioco, ma almeno per oggi, con la speranza di conferme dal prossimo giro di test, non perde altre pedine nella rosa. Il tecnico spera di recuperare gli infortunati, Lorenzo Chiti, Alberto De Francesco e Antonio Di Gaudio. Davide Bove e Luigi Silvestri salteranno, invece, la gara con il Palermo. I due difensori sconteranno il turno di squalifica nel match con i rosanero, in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi".