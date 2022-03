Avellino, Giovanni D'Agostino: "L'atteggiamento della squadra è cambiato" Domenica la sfida con il Palermo: "Dobbiamo essere più forti e convinti dei nostri mezzi"

"È cambiato sicuramente. Quando c'è un cambiamento non è una cosa bella come ho sempre detto". Giovanni D'Agostino si è espresso così sugli ultimi risultati dell'Avellino con la guida tecnica di Carmine Gautieri: "La modifica è stata fatta in maniera oculata e giusta. Siamo stati anche fortunati con una striscia di risultati positivi al netto del pari di Latina. - ha spiegato l'amministratore IDC - L'atteggiamento è cambiato. L'aria che si respira è diversa. Ora abbiamo qualche caso covid, ma l'atteggiamento è diverso: non se negativo o positivo, ma certamente è più leggero e si lavora con più tranquillità. Non dobbiamo avere alibi, non dobbiamo farci abbattere da questa situazione. - ha aggiunto D'Agostino - Dobbiamo affrontare questo rush finale anche con il supporto dei nostri tifosi per sopperire alle assenze e alle cose negative".

La sfida con il Palermo: "Dobbiamo essere più forti e soprattutto convinti dei nostri mezzi. Siamo arrivati a un punto in cui sbagliare costa tanto, non solo dal punto di vista economico, ma morale e per altri fattori. Dovremo affrontare il prossimo match, ma tutti gli altri azzannando ogni palla come spiega il mister con pressing alto e giocando molto nella metà campo avversaria".