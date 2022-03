Avellino, tamponi negativi: doppia seduta verso il Palermo Restano 4 i positivi: 3 calciatori e un membro dello staff. Domenica la sfida con i rosanero

Ritmi serrati, doppia seduta al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino, che spera di aver chiuso definitivamente la lista dei positivi al covid. Questa mattina i tesserati del club irpino si sono sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi nasofaringei (test ogni giorno dopo il primo caso riscontrato) che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Restano, quindi, 3 i calciatori positivi (Riccardo Maniero, Simone Ciancio e Jacopo Murano) con un caso accertato anche nello staff tecnico. Per il secondo ciclo consecutivo di tamponi è risultata negativa la rosa biancoverde.

L'arbitro - Testa al Palermo per l'Avellino, che domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi" ospiterà i rosanero. La gara sarà diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza con Francesco Valente di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca assistenti e Nicolò Marini di Trieste quarto ufficiale. Il fischietto brianzolo ha diretto 4 gare dell'Avellino: bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.