Avellino, De Napoli: "Il covid non ci voleva. Gautieri? Ottimo impatto" Il dirigente del club irpino: "È un torneo strano, dobbiamo crederci fino alla fine"

"Il Palermo è una buonissima squadra, sta andando forte come noi. Abbiamo cambiato l'allenatore, la squadra sta ottenendo i risultati e questo è importante, ma il covid non ci voleva con giocatori importanti, Maniero, Murano". Così Nando De Napoli ha commentato il momento in casa Avellino. "Sono giocatori importanti per l'Avellino, ma abbiamo una bella rosa e speriamo che faccia bene anche domenica perché non dobbiamo perdere più punti se vogliamo fare qualcosa di importante. - ha spiegato il coordinatore tecnico del progetto Youth del club biancoverde - Adesso non dobbiamo pensare molto alla classifica. Il Bari è un'ottima squadra, lo sta facendo vedere, ma è un campionato strano, in cui si può perdere con l'ultima in classifica, ma come vincere con le prime. L'Avellino ci deve credere fino alla fine".

Undici Nando De Napoli: "Ma ci sono in questa squadra. - ha aggiunto il dirigente della società irpina - Ho detto sempre che per giocare a calcio ci vuole anche un po' di fortuna. L'ho avuta. Sono stato magari bravino, ma ho avuto anche fortuna sicuramente".

Il cambio in panchina: "Braglia l'ho conosciuto poco, ma dobbiamo ricordare che ha vinto tanto in questa categoria. Ma ci vogliono anche giovani, Gautieri lo è, ha voglia di arrivare. L'ho conosciuto in questi giorni: è cordiale con tutti e questo già è un bel punto di partenza".