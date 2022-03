Avellino, si ferma Kragl: le ultime dal "Partenio-Lombardi" Covid e infermeria da gestire per i lupi. Grattacapi per Gautieri

Ritmi serrati per l'Avellino, priva di tre calciatori, positivi al covid (Riccardo Maniero, Jacopo Murano e Simone Ciancio) e con Carmine Gautieri costretto a fare i conti anche con l'infermeria. La novità di giornata è rappresentata dallo stop di Oliver Kragl: l'autore della seconda rete nel successo ottenuto a Pagani si è fermato a causa di un problema al flessore. Il tedesco si è sottoposto a terapie, sarà rivalutato nei prossimi giorni e, quindi, appare destinato al forfait verso la gara con i rosanero.

Antonio Di Gaudio prova ad accelerare, ma resta in dubbio per la sfida con il Palermo: programma specifico propedeutico seguito dal fantasista, che vuole il ritorno in campo in tempi rapidi. Differenziato per Lorenzo Chiti, Alberto De Francesco e Alberto Dossena: solo corsa per il difensore dopo il colpo rimediato nel match di sabato scorso.