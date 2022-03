Avellino, rientra l'allarme covid. Lupi senza Kragl con il Palermo Testa alla sfida con i rosanero, in programma domenica (calcio d'inizio alle 14.30)

Per il terzo giorno consecutivo il ciclo di tamponi a cui si sono sottoposti i tesserati dell'Avellino non ha presentato nuove positività. Tutti negativi e l'allarme covid sembra definitivamente messo alle spalle, ma con tre casi (Riccardo Maniero, Jacopo Murano e Simone Ciancio) che pongono limiti nelle scelte di formazione a Carmine Gautieri. il tecnico presenterà domattina, alle 10.15. la sfida con il Palermo, ma da remoto proprio in virtù della settimana vissuta dalla società irpina per la situazion epidemiologica. A meno di clamorose sorprese, Gautieri non potrà contare su Oliver Kragl, che si è fermato ieri in allenamento a causa di un problema al flessore e che ha svolto terapie anche in giornata. Resta out anche Antonio Di Gaudio, che prosegue nel lavoro specifico utile per il reinserimento in gruppo. Alberto De Francesco e Alberto Dossena sembrano pronti allo sprint decisivo per tornare a disposizione dello staff tecnico. Testa alla sfida con i rosanero, in programma domenica (calcio d'inizio alle 14.30) al "Partenio-Lombardi".