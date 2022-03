Avellino, nuovo caso covid: le ultime dal Partenio-Lombardi Altra pedina indisponibile per la sfida con il Palermo, in programma domenica

Dopo tre cicli di tamponi nasofaringei con soli esiti negativi riecco l'allarme covid nel gruppo squadra dell'Avellino. Un calciatore è risultato positivo dai test effettuati in mattinata: sale, quindi, a cinque il numero di casi tra i tesserati dopo Riccardo Maniero, Simone Ciancio, Jacopo Murano e un componente dello staff tecnico con un'ulteriore pedina che non sarà a disposizione di Carmine Gautieri.

Allenamento mattutino per i lupi. Gautieri spera di recuperare in extremis Oliver Kragl, ma il tedesco si è sottoposto a terapie anche nelle scorse ore per provare a superare il problema al flessore. Rientro in gruppo, invece, per Alberto Dossena e Alberto De Francesco. Lorenzo Chiti ha svolto terapie e differenziato. Antonio Di Gaudio resta ai box con il programma specifico.

La conferenza stampa pre-gara di Gautieri