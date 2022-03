È la vigilia di Avellino-Palermo, rosanero senza l'ex Fella Baldini recupera Crivello, ma non ci saranno l'attaccante, Accardi e lo squalificato Perrotta

Domani, con calcio d'inizio alle 14.30, l'Avellino ospiterà il Palermo e i rosanero raggiungeranno l'Irpinia senza l'ex, Giuseppe Fella. L'attaccante non è nella lista dei convocati diramata da Silvio Baldini per la gara del "Partenio-Lombardi" a causa di un problema al ginocchio destro e di un trauma contusivo distorsivo precedente. Niente Avellino anche per Andrea Accardi: il difensore centrale non sarà a disposizione del tecnico a causa di una gastroenterite virale. Baldini recupera Roberto Crivello, di nuovo in gruppo già nella giornata di ieri e che ha superato la lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Nel reparto difensivo della squadra siciliana mancherà Marco Perrotta. L'altro ex biancoverde sconterà il turno di squalifica, determinato dal giallo rimediato nella gara vinta contro la Vibonese.