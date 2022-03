Avellino - Palermo, lupi al fianco del popolo ucraino L’iniziativa del club biancoverde: ecco tutti i dettagli

Anche l’Avellino si unisce alla gara di solidarietà per la guerra in Ucraina. La società biancoverde, prima del fischio d’inizio del match contro il Palermo, al “Partenio-Lombardi”, ha reso nota l’iniziativa in sostengo del popolo ucraino, che si illustra in un comunicato ufficiale: “L’U.S. Avellino 1912 è vicina al popolo ucraino in questo triste momento e partecipa attivamente all’iniziativa dell’associazione “Ucraini Irpini” donando beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. Durante il match di oggi sugli schermi Led del Partenio/Lombardi verranno trasmessi i contatti dei referenti sul territorio, con lo scopo di donare farmaci, alimenti per bambini, beni di prima necessità, coperte ed indumenti invernali per le tante persone costrette a dormire all’aperto o in rifugi approssimati. Insieme per l’Ucraina, perché il grande cuore degli irpini si unisca e si stringa ad un popolo che in questo momento ha bisogno di tutti noi. Forza Ucraina, forza Avellino, forza lupi!”