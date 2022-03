Rizzo: "A Taranto sarà dura ma dobbiamo vincere" Le dichiarazioni del centrocampista irpino dopo il ko contro il Palermo

Avellino – Palermo 1-2, il commento del centrocampista Agostino Rizzo: “Sapevamo di affrontare una squadra molto preparata, noi eravamo messi bene ma loro sono molto forti. Poi c’è stata l’espulsione di Tito e, nonostante ciò, abbiamo giocato una buona gara anche in inferiorità numerica. Nervosismo e cartellini? Ci capita sempre di incontrare arbitri come quello di oggi, non possiamo farci nulla. Noi diamo sempre il massimo. Anche oggi abbiamo tenuto il ritmo fino alla fine, nonostante le difficoltà. Non voglio trovare alibi, ma c’erano assenze pesanti e ciò ci ha penalizzati. Mercoledì c’è il Taranto e da domani inizieremo a lavorare in vista di quella gara. Andremo lì per fare la guerra e vincere”.