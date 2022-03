Matera: "Gol preparato in allenamento, ci ho creduto" Le parole dell’autore dell’unica rete degli irpini contro il Palermo

Avellino – Palermo 1-2, il commento del centrocampista Antonio Matera: “È stata una partita difficile. Il Palermo è una squadra forte e organizzata che, in questo girone, può mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto durante il primo tempo, poi, mi è dispiaciuto per l’espulsione di Fabio Tito. Nonostante l’inferiorità numerica ce l’abbiamo messa tutta per pareggiare o addirittura vincerla. Dobbiamo conquistare molti punti e ci riscatteremo nella gara di mercoledì contro il Taranto. Il mio gol? È un’azione preparata in allenamento. Mister Gautieri ci fa giocare nello stretto e vuole che la mezz’ala si inserisca. Io ci ho creduto e mi è andata bene. Dedico questa marcatura alla mia famiglia e alla mia ragazza, devo tutto a loro”.