Gautieri: "Arbitraggio strano, ma dobbiamo essere meno nervosi" Avellino – Palermo 1-2, il tecnico: “Contro il Taranto sarà un altro match ostico"

Avellino – Palermo 1-2, il commento di mister Carmine Gautieri: “Abbiamo giocato la partita che dovevamo. Certo, si può fare sempre meglio ma i ragazzi hanno lottato e dato tutto fino alla fine. Il gol del Palermo è arrivato su una disattenzione. Ma, anche in inferiorità numerica, i miei ragazzi hanno pressato e avuto anche l’occasione per pareggiare. Dobbiamo migliorare anche per quanto riguarda il nervosismo in campo, è successo anche a Latina e non ci possiamo permettere di giocare sempre con un uomo in meno. Arbitro? Non mi piace parlarne, ma è stata una gestione strana. In alcune situazioni si potevano evitare delle ammonizioni. Non cambia il fatto che dobbiamo migliorare”.

“Ora bisogna guardare a mercoledì per la gara contro il Taranto. Sarà anche quello un match difficile, noi dobbiamo essere bravi a non perdere mai il nostro atteggiamento e la nostra mentalità. Affronteremo una squadra che lotta per non retrocedere quindi sarà sicuramente una gara tirata. Speriamo di recuperare quanti più giocatori possibile. Anche oggi contro il Palermo avevamo dei giocatori in campo con piccoli acciacchi. Dossena, ad esempio, ha fatto solo due allenamenti dato che ha preso una botta al ginocchio nel match contro la Paganese. Alla fine, i ragazzi avevano dei crampi, stiamo lavorare per cercare di portare tutti al massimo”.