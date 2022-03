Baldini: "Complimenti ai miei ragazzi, ad Avellino non è mai facile" Il commento del tecnico rosanero dopo la vittoria contro i lupi

Avellino – Palermo 1-2, il commento di mister Silvio Baldini: “Questa vittoria spero ci abbia sbloccato a livello mentale e spero che il match di mercoledì contro la Fidelis Andria ci dia la conferma. Si sa, le vittorie portano vittorie e nella prossima gara non dobbiamo deludere. Soleri? È un ragazzo generoso, che ha gamba e cuore. Inoltre, ha un colpo di testa molto forte. Brunori? Segna e fa segnare, c’è solo da battergli le mani”.

“Dopo il match di oggi contro l’Avellino dirò ai ragazzi che bisogna essere più cinici. Abbiamo provato sulla nostra pelle cos’è la sconfitta. La cosa che mi è piaciuta del match di oggi è il risultato. Per un’ora abbiamo visto il Palermo che conosciamo, nel tempo restante, invece, abbiamo amministrato e questo a me non piace. Voglio una squadra propositiva e proiettata a fare gol, il calcio deve essere il mezzo per esprimersi. Contro il Francavilla, ad esempio, abbiamo subito una sconfitta ingiusta. Certo, queste vittorie danno entusiasmo e dobbiamo proiettarlo per la prossima gara. Non dobbiamo fare brutte figure, soprattutto davanti ai nostri tifosi”.

“Tornando alla vittoria di oggi, faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché ci hanno creduto. Fare due gol all’Avellino e sfiorare il terzo non è facile. De Rosa non sarà dei nostri per la prossima gara, ma son situazioni che ci stanno. Chi è in diffida si sa che rischia, ci sono altri pronti a fare la loro parte. Entusiasmo del pubblico? Loro si devono convincere con i risultati, è inutile fare appelli quando manca questo. L’orgoglio lo trova quando vedono che metti il cuore in campo senza arrenderti e se lo fai divertire”.